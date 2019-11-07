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7 ноября • обновлено в 15:23
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У Гончарука объяснили, чем закончится для России война против Украины

1.1т Читать материал на украинском

Финал войны России против Украины будет заключаться в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации.

"Финал нашей войны с Россией будет заключаться в том, что она будет восстанавливать оккупированные территории или выплачивать компенсации", – заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Евгений Солонина.

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Кулеба также подчеркнул, что Украина продолжает привлекать средства Европейского Союза на восстановление освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Финал войны России против Украины будет заключаться в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации

Финал войны России против Украины будет заключаться в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Скорее всего придётся выплачивать , но ........как субъекту РФ.
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