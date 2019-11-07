У Гончарука объяснили, чем закончится для России война против Украины

Финал войны России против Украины будет заключаться в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации.

"Финал нашей войны с Россией будет заключаться в том, что она будет восстанавливать оккупированные территории или выплачивать компенсации", – заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Евгений Солонина.

Кулеба также подчеркнул, что Украина продолжает привлекать средства Европейского Союза на восстановление освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Дмитро Кулеба, віце-прем'єр з євроінтеграції: Ми залучаємо на відновлення звільненої частини Донбасу кошти #ЄС. Бо там і до2014 мало що робилося.Але впевнений: фінал нашої війни з Росією полягатиме в тому, що вона відновлюватиме окуповані території або виплачуватиме компенсації pic.twitter.com/KLJqDqyZzR — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 7 ноября 2019 г.

Финал войны России против Украины будет заключаться в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российская Федерация распилила заводы, фабрики и остановила металлургические комбинаты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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