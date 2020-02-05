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7 февраля • обновлено в 07:50
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У Гончарука назначили иностранца временным главой "Укрзалізниці": что о нем известно

18т
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Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена ПАО УЗ Марчека Желько", – говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

Представители "Укрзалізниці" отмечают, что Желько является дипломированным экономистом, который получил образование в Мариборе (Словения).

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Также он имеет 15-летний опыт управления персоналом. Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В частности, Желько занимал следующие должности:

  • 2007 – 2013 – директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь".

  • 2013 – 2014 – директор по персоналу группы Starlightmedia,

  • 2014 – 2015 – независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл".

  • 24.06.2016 – член правления ПАО "Укрзалізниця".

Это уже не первый иностранец, который возглавляет УЗ. В частности, в апреле 2016 года Кабинет министров назначил польского предпринимателя и рок-музыканта Войцеха Бальчуна председателем правления компании.

Спустя полгода работы Бальчун заявил о техническом дефолте "Укрзалізниці". В августе 2017 года он объявил о своей отставке с поста главы УЗ. Вместо него исполняющим обязанности стал Евгений Кравцов.

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Теги
Укрзалізниця Кабинет министров Украины
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Настоящий железнодорожник.
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
ОПРОБИРОВАННАЯ ПРАКТИКА "НЕ ДАЙ БОЖЕ". А чо вы думаете, шо Милованов вдруг взял и выступил за легализацию проституции просто так? Подумайте, а как без нее быть? Столько раз, как гулящую девку, передавали из рук в руки "УЗ", ОПЗ и др. шо сравнение само собой напрашивается. Да и оборонпром, вместе с рядом других госпредприятий, давно по рукам ходят. Видимо - очень нужно определиться! А то, вдруг возникнит настоятельная необходимость там премъера, спикера, или, не дай боже, президента из забугорных призначать, то как же без опробированной практики это делать?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не, ну а что? ЖД и McDonalds это же одно направление.
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