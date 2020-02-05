У Гончарука назначили иностранца временным главой "Укрзалізниці": что о нем известно

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена ПАО УЗ Марчека Желько", – говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.
Представители "Укрзалізниці" отмечают, что Желько является дипломированным экономистом, который получил образование в Мариборе (Словения).
Также он имеет 15-летний опыт управления персоналом. Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".
В частности, Желько занимал следующие должности:
2007 – 2013 – директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь".
2013 – 2014 – директор по персоналу группы Starlightmedia,
2014 – 2015 – независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл".
24.06.2016 – член правления ПАО "Укрзалізниця".
Это уже не первый иностранец, который возглавляет УЗ. В частности, в апреле 2016 года Кабинет министров назначил польского предпринимателя и рок-музыканта Войцеха Бальчуна председателем правления компании.
Спустя полгода работы Бальчун заявил о техническом дефолте "Укрзалізниці". В августе 2017 года он объявил о своей отставке с поста главы УЗ. Вместо него исполняющим обязанности стал Евгений Кравцов.
Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.
Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.
Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.
29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова.
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