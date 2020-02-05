У Гончарука назначили иностранца временным главой "Укрзалізниці": что о нем известно

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена ПАО УЗ Марчека Желько", – говорится в распоряжении, опубликованном на правительственном портале.

Представители "Укрзалізниці" отмечают, что Желько является дипломированным экономистом, который получил образование в Мариборе (Словения).

Также он имеет 15-летний опыт управления персоналом. Почти тринадцать лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".

В частности, Желько занимал следующие должности:

2007 – 2013 – директор по персоналу ПАО "Днепроспецсталь".

2013 – 2014 – директор по персоналу группы Starlightmedia,

2014 – 2015 – независимый член наблюдательного совета "Укрросметалл".

24.06.2016 – член правления ПАО "Укрзалізниця".

Это уже не первый иностранец, который возглавляет УЗ. В частности, в апреле 2016 года Кабинет министров назначил польского предпринимателя и рок-музыканта Войцеха Бальчуна председателем правления компании.

Спустя полгода работы Бальчун заявил о техническом дефолте "Укрзалізниці". В августе 2017 года он объявил о своей отставке с поста главы УЗ. Вместо него исполняющим обязанности стал Евгений Кравцов.

Кабинет министров Украины временно возложил обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Марчека Желько

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