Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 января. Об этом свидетельствует трансляция на YouTube-канале Кабинета министров.

"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены и каждый день работаем над тем, чтобы люди, которые этого еще не поняли – ушли из госслужбы и никогда сюда не возвращались. Для этого вопроса НАПК для нас очень важно", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

После вступления в силу закона, который институционально перезагрузил НАПК, 18 октября были досрочно прекращены полномочия членов Агентства, руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата , членов общественного совета при НАПК.

В течение переходного периода институциональной перезагрузки Агентства обязанности его руководителя с 20 октября 2019 года выполняла Наталья Новак.

"Действия Кабмина по дерегуляции, децентрализации и приватизации это главное направление, которым можно побороть коррупцию. Фактически – это единственное направление. Работу НАПК я вижу как органа, который сделает невозможным пребывания на госслужбе лиц, использующих в своей работе коррупционные практики, и которые незаконно обогащаются", – сообщил Новиков.

Он выразил уверенность в том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции способно выполнить эту функцию.

"Первая задача – утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия завершила свое действие в 2017 году. Вторая задача – полная автоматизация проверки деклараций лиц, занимающих ответственное положение", – резюмировал он.

Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Новиков был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его кандидатуру поддержали единогласно все шесть членов комиссии.

По информации Transparency International, в финальном отборе у Новикова было семь конкурентов:

председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах;

директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко;

руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук;

антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Внеси свой вклад!" (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков;

профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк;

руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский;

заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

При отборе Новиков отмечал, что хочет получить должность главы НАПК, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать. В 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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