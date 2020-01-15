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15 января • обновлено в 12:23
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У Гончарука назначили нового главу НАПК: что о нем известно

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Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 января. Об этом свидетельствует трансляция на YouTube-канале Кабинета министров.

"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены и каждый день работаем над тем, чтобы люди, которые этого еще не поняли – ушли из госслужбы и никогда сюда не возвращались. Для этого вопроса НАПК для нас очень важно", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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После вступления в силу закона, который институционально перезагрузил НАПК, 18 октября были досрочно прекращены полномочия членов Агентства, руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата , членов общественного совета при НАПК.

В течение переходного периода институциональной перезагрузки Агентства обязанности его руководителя с 20 октября 2019 года выполняла Наталья Новак.

"Действия Кабмина по дерегуляции, децентрализации и приватизации это главное направление, которым можно побороть коррупцию. Фактически – это единственное направление. Работу НАПК я вижу как органа, который сделает невозможным пребывания на госслужбе лиц, использующих в своей работе коррупционные практики, и которые незаконно обогащаются", – сообщил Новиков.

Он выразил уверенность в том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции способно выполнить эту функцию.

"Первая задача – утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия завершила свое действие в 2017 году. Вторая задача – полная автоматизация проверки деклараций лиц, занимающих ответственное положение", – резюмировал он.

Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Кабинет министров утвердил Александра Новикова новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Новиков был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Его кандидатуру поддержали единогласно все шесть членов комиссии.

По информации Transparency International, в финальном отборе у Новикова было семь конкурентов:

  • председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах;

  • директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко;

  • руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук;

  • антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Внеси свой вклад!" (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков;

  • профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк;

  • руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский;

  • заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

При отборе Новиков отмечал, что хочет получить должность главы НАПК, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать. В 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября Антикоррупционный комитет Верховной Рады получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Автор
Виктор Калиненко
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