Главная Новости
27 января • обновлено в 15:11
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

У Гончарука анонсировали громкие увольнения менеджмента "Укрзалізниці"

902
Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время в "Укрзалізниці" планируется смена менеджмента.

"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, я считаю, что граждане Украины получали услуги крайне низкого качества", – заявил Криклий, передает УНН.

"Они заслуживают гораздо большего, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент в "Укрзалізниці", – резюмировал Криклий.

Новости
"Абсолютно дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в "Укрзалізниці"

В ближайшее время в "Укрзалізниці" планируется смена менеджмента

В ближайшее время в "Укрзалізниці" планируется смена менеджмента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если кто подумал, что он говорит о качестве, то закатайте губы! Он говорил, что "украинцы заслуживают большего" по ЦЕНЕ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги