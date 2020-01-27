У Гончарука анонсировали громкие увольнения менеджмента "Укрзалізниці"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время в "Укрзалізниці" планируется смена менеджмента.
"Пассажирской составляющей уделяли очень мало внимания, я считаю, что граждане Украины получали услуги крайне низкого качества", – заявил Криклий, передает УНН.
"Они заслуживают гораздо большего, поэтому мы в ближайшее время будем менять менеджмент в "Укрзалізниці", – резюмировал Криклий.
В ближайшее время в "Укрзалізниці" планируется смена менеджмента
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.
Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.
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