Гендиректор "Укроборонпрома" получает зарплату в 30 раз ниже, чем его замы

Экономика 17:28, 6.05.2020 Обновлено: 17:42, 6.05.2020

У руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса официальная зарплата меньше 6 тыс. грн., при этом у его заместителей – сумма превышает 200 тыс грн.

Об этом сообщил народный депутат "Слуги Народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, ему удалось пообщался с генеральным директором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом на тему зарплат в ведомстве. Вот что удалось узнать:

  • генеральный директор получает 5 514 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по трансформации – 262 484 грн в месяц:

  • заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам – 288 399 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту – 262 314 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по авиа и ракетостроительству – 286 955 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники - 262.357 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по судостроительству и морской техники – 262 443 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по безопасности – 233 149 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по управлению активами – 233 060 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по правовым вопросам – 262 298 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по цифровизации и инновациям – 202 774 грн в месяц;

  • заместитель гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти – 175 010 грн в месяц.

Ранее парламентарий обращался к Абромавичусу на тему зарплат и предупреждал его, что до 30 апреля у того есть время ознакомится со своими правами как правонарушителя и подписать административный протокол. После этого документы будут направлены в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что за последние 10 лет из государственного концерна было украдено почти миллиард гривен.

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