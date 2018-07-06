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У Евросоюза есть претензии к украинским продуктам: выдвинули требование

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Европейский союз призвал Украину гармонизировать законодательство в сфере качества и безопасности пищевых продуктов в соответствии с нормами ЕС.

Основная претензия к украинским продуктам, ввозимым в страны Европы – неполное описание товара на этикетке, передает "Аргументы и факты".

Согласно мнению экспертов службы внешней торговли Евросоюза, украинские предприятия нарушают основные нормы в области качества и безопасности пищевых продуктов, в соответствии с требованиями Регламента Европейского парламента и Совета ЕС "О предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах".

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В ЕС уточняют, что изменив отдельные пункты в законодательстве, Украина сможет оздоровить рынок пищевой продукции, отсеяв "недобросовестных производителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, европейская и украинская стороны подготовят меморандум, в котором будут прописаны все условия предоставления средств.

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Тема
Евроинтеграция
Место
Украина
Объекты
ЕвросоюзУкраинапродукты
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