У друга Путина забрали 20 тонн золота: что произошло

Немецкий Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку режим президента Николаса Мадуро не выполнил условий соглашения по кредиту на 750 млн долларов.

Речь идет о кредите, который Венесуэла получила в 2016 году, сообщили два знакомых с ситуацией источника, передает Bloomberg.

Деньги Каракас получил наличными. В качестве залога Deutsche Bank были переданы 20 тонн золота.

Срок выплаты кредита истекал в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы были погашены досрочно.

Представители Deutsche Bank и венесуэльского Центрального банка не стали комментировать ситуацию.

Режим президента Николаса Мадуро не выполнил условий соглашения по кредиту

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

В начале этого года США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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