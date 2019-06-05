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У друга Путина забрали 20 тонн золота: что произошло

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Немецкий Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку режим президента Николаса Мадуро не выполнил условий соглашения по кредиту на 750 млн долларов.

Речь идет о кредите, который Венесуэла получила в 2016 году, сообщили два знакомых с ситуацией источника, передает Bloomberg.

Деньги Каракас получил наличными. В качестве залога Deutsche Bank были переданы 20 тонн золота.

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Срок выплаты кредита истекал в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы были погашены досрочно.

Представители Deutsche Bank и венесуэльского Центрального банка не стали комментировать ситуацию.

Режим президента Николаса Мадуро не выполнил условий соглашения по кредиту

Режим президента Николаса Мадуро не выполнил условий соглашения по кредиту

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

В начале этого года США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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