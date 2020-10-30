'Смотрящий' за СБУ живет в элитной квартире, записанной на мать. Расследование

Начальник Управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов живет в 3-комнатной квартире в элитном жилом комплексе Alter Ego на Печерске в Киеве. Ранее нардеп Гео Лерос обвинил чиновника в построении собственной коррупционной вертикали в СБУ.

Как установили журналисты "Схем", жилье чиновника записано на его мать. К тому же покупка стоила в четыре раза меньше, чем рыночная цена на эту недвижимость (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Журналисты нашли доказательства того, что Наумов сам живет в элитной квартире, хотя она и записана на его мать.

От собственных источников в Министерстве юстиции они получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 года имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в ЖК Alter Ego. Она приобрела эти права за 1,191 млн гривен.

"Могла ли женщина самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса у нее уже более 10 лет как нет. А с ее соцсетей видно, что женщина занимается изготовлением кукол. Но анализируя покупку, "Схемы" неожиданно для себя обнаружили еще один факт – заниженную стоимость квартиры", – сказано в материале.

Отмечается, что цены от застройщика ЖК в 2019 – 2020 годах свидетельствуют, что апартаменты в этом доме такой площади стоят ориентировочно от 4,5 до 5,5 млн грн. И это – с учетом специальных акций и скидок от застройщика.

То есть, Ирине Наумовой жилье в ЖК Alter Ego обошлось минимум в четыре раза дешевле.

"Имущественные права на квартиру, приобретенные у застройщика "ТММ" на этапе инвестирования, Ирине Наумовой продал Константин Ученик. Причем он и сам покупал эти права, похоже, тоже по заниженной стоимости. Тогда сумма составила чуть больше 1 миллиона 188 тысяч, или почти 48 тысяч долларов по тогдашнему курсу. Но если ориентироваться на цены 2016 года, когда он совершил покупку, то апартаменты подобного метража должны были обойтись ему в сумму более 3 миллионов гривен – или около 124 тысяч долларов по тогдашнему курсу", – утверждают журналисты.

Удалось установить, что Наумов сам пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК. Через некоторое время тот же автомобиль выезжал оттуда, двигаясь в направлении улицы Владимирской, где и расположено главное управление СБУ.

В один из дней, 9 октября, съемочной группе удалось зафиксировать его пассажира – им оказался сам Наумов.

"Журналисты заметили, как авто двигалось в направлении Владимирской, пытаясь обойти пробки. А когда остановилось, – из него вышел пассажир. Сначала разглядеть мужчину в очках не удавалось. Но, когда после короткой встречи в парке он возвращался к авто, "Схемы" узнали в нем чиновника СБУ Андрея Наумова", – сообщают журналисты.

Следует указать, что сам Наумов отказался комментировать, проживает ли он в элитном ЖК. Чиновник посоветовал журналистам обратиться в пресс-службу СБУ. А там уже в ответ на запрос сослались на то, что эта информация является засекреченной и отказали в комментарии.

Эта новостройка – ЖК Alter Ego. 24-этажный комплекс бизнес-класса на Печерске, с подземным паркингом и охраной.

Комплекс был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Его построила компания "ТММ", а в последние годы его помогала строить также фирма Geos на землях Генпрокуратуры.

"Договорились об этом давно, еще в 2005-м. Но на каких условиях и получили ли там сами прокуроры квартиры в обмен на ведомственную землю – неизвестно. Прокуратура отказалась отвечать, ссылаясь на то, что договор пока исследует НАБУ в пределах своего расследования. Не раскрыли деталей и детективы", – утверждают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие партнеры главы СБУ Ивана Баканова Александр Беляев и Андрей Наумов якобы причастны к схемам контрабанды через украинскую границу сигарет и подакцизных товаров.