У бойцов АТО возникла проблема с пенсиями: разгорелся скандал

Бойцы АТО из Тернопольщины, которые были мобилизованы в 2014 и 2015 годах, до сих пор не могут добиться, чтобы их службу засчитали в страховой стаж.

В частности, с такой проблемой столкнулся преподаватель педагогического университета Владимир Брославский, который почти год отслужил командиром отделения 56-й Мариупольской бригады. В Пенсионном фонде оказались вообще не в курсе, что он в это время был в АТО, потому что нет никаких подтверждений его пребывания там, говорится в сюжете ТСН.

"Страховой стаж исчисляется на основании справки о прохождении военной службы и об уплаченных сумма", — рассказал Брославский.

Владимир Брославский Скриншот с видео

Чтобы получить документ, нужно ехать в Мариуполь, и только там брать справку. Он и его побратимы не понимают, почему должны тратить собственное время, если Министерство обороны должно было передать все их данные в Пенсионный фонд.

Прямо в военкомате они написали обращение лично к министру с просьбой решить все неувязки с Пенсионным фондом во время первой волны мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Украине вступили в силу новые льготы для участников АТО и Революции Достоинства, а также для членов семей погибших в этих конфликтах людей.

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