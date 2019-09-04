У Богдана больше: стали известны зарплаты Зеленского и его соратников

Глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители в августе получили зарплату, которая оказалась больше, чем у президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления делами в ответ на запрос издания "Українські новини".

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

• Владимир Зеленский — 22 540 грн;

• Андрей Богдан — 39 874 грн;

• Руслан Рябошапка — 37 644 грн;

• Алексей Гончарук — 32 399 грн;

• Юрий Костюк — 31 724 грн;

• Кирилл Тимошенко — 26 407 грн;

• Сергей Трофимов — 25 716 грн.

Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен. При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов.

Зарплата Андрея Богдана за август составила 39 874 гривны. Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна", - сказано в ответе.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у главы Генеральной прокуратуры Руслана Рябошапки – 37 644 гривны.

Заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Юрий Костюк также получили в августе зарплату выше, чем у Зеленского - 32 399 и 31 724 гривны соответственно.

Самые низкие зарплаты из руководства Офиса в августе были у заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

При этом в ведомстве не сообщили, получал ли в августе зарплату заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Всего по состоянию на сентябрь ГУД начисляет зарплату 379 работникам Офиса президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что сколько получают нардепы и как могут поднять себе зарплаты.

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