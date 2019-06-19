Турция закупит у России мощнейшее оружие: у Трампа грозят ударом

США рассматривают возможность введения санкций в отношении Турции в ответ на планы Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Как сообщает Bloomberg, наиболее серьезный пакет ограничительных мер обсуждается между членами Совета национальной безопасности США, Госдепартаментом и Минфином.

По словам трех источников издания, меры "нанесут вред турецкой экономике, которая и так переживает непростые времена".

Отмечается, что наибольшей поддержкой пользуется вариант введения санкций в соответствии с принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") против ключевых оборонных предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. Планируемые меры отрежут турецким предприятиям доступ к финансовой системе США, что сделает невозможным закупку Анкарой деталей американского производства, а также продажу своей продукции на территории Соединенных Штатов.

ЗРС С-400

По данным источников агентства, американские санкции могут вступить в силу в начале июля, когда Турция начнет получать от России ЗРС С-400, однако, указывает агентство, Трамп не планирует объявлять об этих мерах до проведения саммита Группы двадцати в Осаке в конце июня, где глава Белого дома может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. "Этот вопрос закрыт", – добавил турецкий лидер, отвечая на критику властей США. По его словам, ожидается, что Россия поставит в Турцию С-400 в июле.

Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.

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