Турция восстановила прямое сообщение с Крымом

Турция восстановила паромное сообщение с оккупированным Крымом, которое было остановлено еще в 2017 году.

Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю, сообщила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова, передает ТАСС.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак – Керчь, раз в неделю регулярные поставки", – сообщила она.

"Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", – резюмировала Серова.

В частности, в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма.

Запрет касался кораблей под любым флагом.

Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций утвердили автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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