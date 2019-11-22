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22 ноября • обновлено в 13:55
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Турция восстановила прямое сообщение с Крымом

6.2т
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Турция восстановила паромное сообщение с оккупированным Крымом, которое было остановлено еще в 2017 году.

Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю, сообщила директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова, передает ТАСС.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак – Керчь, раз в неделю регулярные поставки", – сообщила она.

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"Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", – резюмировала Серова.

В частности, в октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма.

Запрет касался кораблей под любым флагом.

Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю

Суда между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций утвердили автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Буду в следующий раз в Ялте - надо будет скататься к туркам в гости.
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0
1
Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Шо тут за вой боевых обезьян уйла "жопозализаного"? узбагойтесь лаптеубогие мо к ши.- ваши фантазии оставьте при себе. С К А деби лы.
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3
9
Федоров Федор
Федоров Федор
Mihaylow Stanislav, во, первая боевая мавпа майдана с трещащим задом подтянулась.
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5
3
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Вейзмирснами!! Отдайте унитазы!))
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6
2

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