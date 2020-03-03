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3 марта • обновлено в 16:19
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Турция построит в Запорожье мост за 12 млрд: заключен контракт

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi договорились о строительстве моста в Запорожье.

В частности, контракт на строительство подписан главой "Укравтодора" Александром Кубраковым и представителями Onur Taahhut, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем, что работы начнутся со следующей недели. Соглашение, которое было подписано, рассчитано на четыре года, но у нас есть наши внутренние сроки...Мы ожидаем, что это будет два года", – заявил Кубраков.

В частности, турецкая компания стала победителем тендерной процедуры на строительство моста с предложением 11,9 млрд гривен.

Проект представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через реку Днепр и остров Хортица.

Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Турецкая компания стала победителем тендерной процедуры на строительство моста с предложением 11,9 млрд гривен

Турецкая компания стала победителем тендерной процедуры на строительство моста с предложением 11,9 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

  • В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

  • Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

  • Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина Запорожье
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Держу пари, что не заплатят туркам, а потом еще лет сто судиться будут. Ох и рискуют турки...
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