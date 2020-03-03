Турция построит в Запорожье мост за 12 млрд: заключен контракт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины и турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi договорились о строительстве моста в Запорожье.

В частности, контракт на строительство подписан главой "Укравтодора" Александром Кубраковым и представителями Onur Taahhut, передает "Интерфакс-Украина".

"Ожидаем, что работы начнутся со следующей недели. Соглашение, которое было подписано, рассчитано на четыре года, но у нас есть наши внутренние сроки...Мы ожидаем, что это будет два года", – заявил Кубраков.

В частности, турецкая компания стала победителем тендерной процедуры на строительство моста с предложением 11,9 млрд гривен.

Проект представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через реку Днепр и остров Хортица.

Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Турецкая компания стала победителем тендерной процедуры на строительство моста с предложением 11,9 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!