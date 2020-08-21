Турция открыла крупнейшее в истории месторождение газа в Черном море, – Эрдоган

Турция открыла крупнейшее в своей истории месторождение природного газа в Черном море.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу". По его словам, объем месторождения 320 млрд кубометров.

"Наша цель – до 2023 года передать черноморский газ в пользование народа. Турция настроена на решение проблемы с энергетикой в стране на корню", – подчеркнул он.

Эрдоган сообщил о находке в Черном море "Анадолу"

По словам президента Турции, Анкара будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права и не позволив попирать собственные. Эрдоган также подчеркнул, что новое месторождение позволит заменить топливо, поставляемое из-за рубежа, в том числе из России.

По мнению аналитиков, Турция может не только отказаться от импорта газа, но и сама стать экспортером. В поставках могут быть заинтересованы Болгария, Украина и Греция.

Турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih начало буровые работы на этом участке в конце июля 2020 года.

Зона Tuna-1 расположена у устья дунайского блока на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.

Ранее турецкое сейсмическое судно Barbaros Hayrettin Paşa проводило исследования в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в блоке Дуная в турецких морских водах западного Черного моря. Румыния и Болгария уже много лет добывают нефть и газ на Дунайском блоке.

Последние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье близ острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. Этот вопрос, в дополнение к ситуации в Беларуси, рассматривали на внеочередном саммите лидеров ЕС 19 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о находке сообщали мировые СМИ. Речь шла об одном или двух месторождениях газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и у берегов Турции в районе города Кыркларели.

По их данным, месторождение находится неподалеку от границы с Болгарией или Румынией, где проводило разведку буровое судно "Фатих".