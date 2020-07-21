Турция остановит "Турецкий поток"

Турция 27 июля второй раз с начала лет остановит прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на государственную турецкую компанию Botas, которая является покупателем газа по запущенной в январе трубе.

Газопровод, стоивший 7 млрд долларов, встанет на две недели – до 10 августа. Официальная причина – ремонтные работы, которые проводит Botas.

Месяц назад "Турецкий поток" уже останавливали на плановое обслуживание, которое продолжалось с 23 по 29 июня. Тогда инициатором остановки был "Газпром", а на этот раз она состоится по инициативе турецкой стороны.

В результате "Газпром" может остаться в принципе без работающих трубопроводов в Турции. В мае компания остановила прокачку по построенному в начале 2000х "Голубому потоку". Причиной также назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель.

С тех пор прошло уже больше двух двух месяцев, но труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стоит пустой, сообщили Reuters источники в российской и турецкой газовой отрасли.

Проблема – в отсутствии спроса. По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности.

В результате Россия вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов.

Отмечается, что российский газ Турция заменяет сжиженным, которого много на европейском рынке и стоит он гораздо дешевле. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Июньский отскок до 72 долларов не продержался долго, и в июле котировки снова покатились вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец прошлой недели на голландской площадке TTF газ с поставкой "на день вперед" подешевел до 67 долларов за тысячу кубов. "Газпром" пытается продавать газ дороже, используя контракты с большой отсрочкой поставки – на предстоящую зиму или следующий год.

Но удержать экспортные цены в зоне безубыточности не удается: по итогам июня в среднем тысяча кубометров топлива из России уходила в Европу по 94 доллара, что ниже точки рентабельности "Газпрома", которую Fitch оценивает в 105 долларов.