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Эрдоган дал команду: Турция начала строительство нового газопровода в обход Украины

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Турция приступила к строительству наземной части газопровода "Турецкий поток", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины.

"Мы начинаем строительство наземной части "Турецкого потока" на нашей территории", – заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе представления плана действий на вторые 100 дней работы нового правительства после перехода на президентскую форму правления, передает Anadolu Ajansı.

Он также акцентировал внимание на том, что Турция намерена закончить реализацию этого проекта до конца 2019 года.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.​

Эрдоган дал команду: Турция начала строительство нового газопровода в обход Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

При этом США выступают против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", позволяющих России поставлять газ в Европу в обход Украины.

Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Тег
Турецкий поток
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Так и сказал: мы начинаем строительство газопровода в обход Украины! )))
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минин евген
минин евген
ждем очередной удар в кацапскую спину.
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