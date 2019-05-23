"Турбулентность": НБУ объяснил, как роспуск Рады скажется на Украине

Политическая неопределенность в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета министров пока не оказала влияния на финансовый рынок Украины.

"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе", – сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в стране понятная, контролируемая, ожидаемая. Глава НБУ подчеркнул, что не видит признаков кризиса.

Смолий добавил, что позавчера регулятор даже выходил на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на 20 миллионов долларов.

"Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", – резюмировал глава регулятора.

В НБУ подчеркнули, что не видят признаков кризиса

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов:

закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;

освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой, что может грозить ему 6 годами тюрьмы.

Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно роспуска Верховной Рады (все подробности читайте здесь).

По итогам консультаций Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

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