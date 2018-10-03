Українська економіка енергозалежна і фактично всю нафту, яку ми використовуємо - ми завозимо. Якщо нафта дорожчає на світових ринках - звісно, у нас будуть дорожчати товари. Тенденція здорожчання поки що не зупиниться через позицію країн ОПЕК про те, що видобування нафти збільшувати не планують, тому і ціни найближчим часом знижуватися не будуть. Такій позиції підіграє і Росія, бо високі ціни на нафту вигідні її економіці. Це якщо говорити про традиційний вплив факторів цін на нафту. До цього додаються різні світові нестабільності. Кризові явища у світі теж призводять до здорожчання нафти. Але в врешті-решт ціни на нафту таки впадуть. Коли це станеться - наразі невідомо.

Новости Почему подорожала нефть и когда она опять подешевеет

Виходячи з цього, складно спрогнозувати ціни на бензин в Україні на завтра чи на післязавтра. Вони залежать не тільки від зовнішніх, але й від внутрішніх чинників. Навіть коли була тенденція до зниження цін на нафтових біржах, ціни на бензин в Україні збільшувались через інфляцію. Гривня не стоїть на місці. А уряд закладає долар до 30-ти гривень і більше. Інфляційний показник відіграє значну роль, тому не беруся прогнозувати граничні ціни на бензин загалом. Тим більше, що вони підвласні економічним показникам, а не державному регулюванню.