"Цифры брали с потолка": в России вскрыли развод с миллионными платежками за коммуналку

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что люди все чаще переплачивают по тарифам ЖКХ.

Россияне становятся жертвами сговора недобросовестных коммунальщиков, фирм-посредников и отдельных чиновников, которые устанавливают завышенные тарифы так, что по документам невозможно выявить никаких нарушений, сообщает НТВ.

В частности, жителю Перми Павлу Шишкову прислали платежку за февраль со счетами на 2,2 млн рублей (880 тыс. гривен).

"Я сначала не понял, в чем прикол. Потом смотрю: количество проживающих – 4050 человек. Думаю, как на моих 40 квадратах могут такое количество людей поместиться!" – заявил он.

Только после того, как полицейские подтвердили, что в квартире Шишкова прописан один человек, в управляющей компании признали, что это их вина. Причем в похожей ситуации оказались еще 2,5 тыс. человек.

"Ситуация какая: базу нам прошлый руководитель не передал. Мы не знаем, как зовут жильцов, сколько человек там живет по факту, не знаем, у всех максимум на одного или на двух пришло. Не были переданы все данные нужные, чтобы выставить нормальную крепкую квитанцию", – сообщила сотрудница управляющей компании.

По ее словам, данные брали с потолка. В результате одним собственникам пришли счета на миллионы, другим – нулевые.

В то же время, по рассуждениям первого заместителя председателя комитета по ЖКХ Сергея Пахомова, тарифы на коммуналку в России могут быть существенно снижены, если в обновление системы вложат порядка 4-6 трлн рублей (1,6-2,4 трлн гривен).

"Наверное, если сделать это, то тарифы будут другие", – отметил Пахомов

"Ридус"

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянам для преодоления бедности не хватает 800 млрд рублей (около 335 млрд гривен) в год.

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