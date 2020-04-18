Цены тока для населения должны стать рыночными – Козицкий

Цена на электроэнергию для населения должна быть рыночной, социально незащищенные слои должны получать субсидии. Об этом сказал основатель группы энергетических компаний "Захиднадрасервис" Зиновий Козицкий во время видеовстречи, организованной Energy Club.

Козицкий отметил, что газ уже продают по рыночным ценам. А электроэнергия до сих пор стоит необоснованно мало, что и привело к возникновению тех угроз для отрасли, с которыми она столкнулась сегодня.

"На сегодняшний день "Укргаздобыча" начала продавать газ по рыночным ценам, более или менее. Появились прибыли. И появились целевые дотации гражданам, которые не в состоянии платить эту цену. Так же стоит сделать в электроэнергетике. Должна быть рыночная цена. Кто может платить – платит. Это значительная часть населения Украины. Кто не может платить рыночную цену – из бюджета будут предусмотрены средства именно таким людям. Тогда все станет на свое место", – сказал Козицкий.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно возрастут.

Кроме того, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.