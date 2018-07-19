Цены снизятся на 15%: Раде предложили изменить формулу "Роттердам+"

На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить формулу "Роттердам+", по которой высчитывают стоимость электроенергии для потребителей.

Авторами проекта закона №8626 выступили четырнадцать народных депутатов. В документе предлагается устанавливать цены на уголь для расчета тарифов в размере 90% от их цены в Роттердаме (дисконт содержания серы. – Ред.), с учетом цены транспортировки по территории Украины.

Сейчас действующая формула тарифа на электричество из угля предусматривает 100% его цены в Амстердаме плюс стоимость транспортировки начиная с самого Роттердама.

Также предлагается разрешить: импорт электроэнергии благодаря установлению соответствующего тарифа на нее; снизить акциз на э/э с 3,2% до 0,1%; поднять рентную плату за уголь всех видов до 5% (сейчас на энергетический уголь составляет 0,75%. - Ред.), отменить ренту на уголь для всех шахт, которые получают дотации из бюджета и установить базой уплаты ренты за уголь его цену в Роттердаме.

По мнению авторов, таким образом цены на электроэнергию в Украине снизятся на 15% при одновременном сбалансировании доходов бюджета.

Отмечается, что на данный момент экспортная цена за кВт*ч электроэнергии ниже, чем цена для украинских потребителей.

Так, по данным Госкомстата, в 2017 году средняя стоимость экспорта электроэнергии составила 1,21 грн за кВт*ч. При этом, для украинских предприятий оптовая цена электроэнергии в 2017 году составляла в среднем 1,35 грн за кВт*час.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с 2019 года украинцы смогут сами выбирать, у кого покупать электроэнергию. Вместо единого тарифа на всю страну появятся десятки предложений – с разными условиями и ценами.