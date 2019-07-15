Цены резко взлетели: Путин приготовил подлость для россиян

В России цены на автомобили с начала года выросли на 10%, несмотря на то, что авторынок в целом упал.

Как пишет "Коммерсантъ", основными причинами роста цен стали повышение НДС до 20% в начале 2019 года, инфляция и обновление модельного ряда.

Так, стоимость автомобилей Volkswagen в среднем выросла на 2-3%, Volvo подорожали на 3%, Audi на 2,5%, Cadillac Chevrolet выросли в цене на 2% (Cadillac Escalade Luxury подорожали еще сильнее — на 5,5%).

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7%, на MINI — взлетели на 13%. Mercedes-Benz увеличился в стоимости на 3-6% в базовой комплектации, стоимость допоборудования выросла на 14-23%. В 2019 году цены остались неизменными на Maserati, Jeep и Fiat. Также растет стоимость отечественных автомобилей. Так, цена на Lada в среднем выросла на 3-3,6%.

Цены на автомобили в России Коммерсантъ

"Рост цен на автомобили происходит на фоне снижения продаж по итогам первого полугодия 2019 года на 2,4%. Однако "эффективного" повышения цен по сути не происходит, поскольку производители и продавцы нивелируют его с помощью акций, скидок, смены условий программ кредитования. Кроме того, производители, в частности, Mitsubishi, Nissan и Infiniti, упрощают комплектации автомобилей для России для снижения их цены", - сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

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