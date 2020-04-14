Цены на золото подскочили до 7-летнего максимума

Цены на золото превысили максимум за семь лет во вторник, 14 апреля: стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 0,44%, до $1769,1 за унцию.

Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1785 за унцию. Котировки драгоценного металла выросли из-за опасений резкого замедления экономического роста в мире, вызванного введением карантинных мер. Инвесторы традиционно используют золото в качестве защитного актива в периоды высокой волатильности на финансовых рынках.

Спрос на золото также остается высоким из-за опасений инфляции, которая будет наблюдаться после принятия масштабных денежных программ крупнейшими центробанками мира. ФРС объявила о пакете стимулирования экономики в объеме $2,3 трлн, а министры финансов Европейского союза договорились об экономической поддержке в размере €0,54 трлн.

Котировки цен на золото на рынке ценных металлов резко выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта котировки золота на рынке ценных металлов выросли на фоне вспышки эпидемии коронавируса. В частности, тогда фьючерсы на золото выросли на 0,42%, до 1667,85 долларов за унцию.

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