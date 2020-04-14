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14 апреля • обновлено в 12:20
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Цены на золото подскочили до 7-летнего максимума

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Цены на золото превысили максимум за семь лет во вторник, 14 апреля: стоимость июньского фьючерса на золото выросла на 0,44%, до $1769,1 за унцию.

Цены на золото подскочили до 7-летнего максимума

Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1785 за унцию. Котировки драгоценного металла выросли из-за опасений резкого замедления экономического роста в мире, вызванного введением карантинных мер. Инвесторы традиционно используют золото в качестве защитного актива в периоды высокой волатильности на финансовых рынках.

Спрос на золото также остается высоким из-за опасений инфляции, которая будет наблюдаться после принятия масштабных денежных программ крупнейшими центробанками мира. ФРС объявила о пакете стимулирования экономики в объеме $2,3 трлн, а министры финансов Европейского союза договорились об экономической поддержке в размере €0,54 трлн.

Котировки цен на золото на рынке ценных металлов резко выросли

Котировки цен на золото на рынке ценных металлов резко выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта котировки золота на рынке ценных металлов выросли на фоне вспышки эпидемии коронавируса. В частности, тогда фьючерсы на золото выросли на 0,42%, до 1667,85 долларов за унцию.

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