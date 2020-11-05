Цены на овощи в Украине взлетят на треть

В Украине цены на овощи борщового набора вырастут на 20-30% уже через месяц.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии "Сегодня". Отмечается, что цены на них сейчас уже на 25-50% ниже, чем на конец октября-начало ноября 2019 года. Поэтому тем, кто привык делать запасы, стоит этим заняться, не откладывая.

"Больше всего за год подешевели лук, свекла и картофель. В целом же корзинка из борщнабора + яблоки подешевела на 23%", – сказано в статье.

По словам Пендзина, сезонное снижение цен на овощи произошло из-за нехватки оборудованных овощехранилищ.

Как подорожают овощи "Сегодня"

"В этом году все овощи и корнеплоды уродили обильно, поэтому и цены упали. Но скоро фермеры распродадут урожай, который не могут хранить, и цены снова подскочат. А вот яблоки в Украине стали "золотыми". Из-за апрельских морозов погибла почти половина яблоневого цвета. К тому же в Польше пропала часть урожая – из-за нехватки рабочих рук", – отмечается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хлеб и мука подорожают до конца года на 10-12%, так как зерно стоит больше на 20%, чем год назад.

В конце октября почти на 10% упали оптовые цены на картофель на крупнейшем рынке страны "Шувар".