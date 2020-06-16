Коронавирус вновь ударил по ценам на нефть: сколько стоит Brent и WTI

Во вторник, 16 июня, мировые цены на нефть эталонных марок снизились из-за пандемии коронавируса. Стоимость Brent с поставкой в августе составила $39,81, а WTI с поставкой в июне опустилась до $37,28.

Такие данные указаны на лондонской бирже ICE Futures. Таким образом цены на нефть снизились незначительно – на менее чем 1%.

Цены на нефть

Цены на нефть

Ранее британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с $70 за баррель до $55 за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до $17,5 млрд и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil&Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США в минувшее воскресенье, 14 июня, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в понедельник, 15 июня, стремительно упали из-за угрозы новой волны коронавируса. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась сразу на 3,35% – до $37,43.