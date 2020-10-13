Цены на нефть взлетят до $85: эксперты озвучили сценарии

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что стоимость нефти к 2040 году вырастет до 85 долларов за баррель.

Стоимость сырья до 2025 года должна достигнуть 71 доллара за баррель, а до 2030 года – 76 долларов за баррель. Об этом говорится в докладе World Energy Outlook 2020, который подготовили специалисты МЭА.

Базовым сценарием (цены на сырье могут подняться выше 70 долларов) предусматривается, что мир сможет ускорить решение проблем с коронавирусом в 2021 году. В таком случае глобальная экономика сможет вернуться к докризисному уровню.

В том случае, если победить коронавирус не удастся, цена на нефть вырастет до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов в 2040 году.

Международное энергетическое агентство также ожидает, что мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые цены на нефть упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.