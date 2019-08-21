Цены на нефть взлетели выше новой психологической отметки

Цены на нефть эталонных марок в среду, 21 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,35 доллара за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,4% – до 56,36 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,9% до 57,44 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Сырье дорожает на данных Американского института нефти о сокращении товарных запасов в США, сообщает "Интерфакс".

В частности, по итогам минувшей недели запасы сократились на 3,45 млн баррелей.

"После двух неожиданных недельных повышений падение запасов явно поддержит настроение рынка. Однако пока рынок скептически относится к статданным на фоне опасений по поводу торговой войны и замедления мирового роста", – резюмировал старший аналитик сырьевого рынка в Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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