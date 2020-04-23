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23 апреля • обновлено в 09:32
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Цены на нефть взлетели из-за угроз Трампа

2.5т
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В четверг, 23 апреля, цены на нефть эталонных марок Brent и WTI выросли на 4-5%.

Согласно информации, предоставленной порталом Investing.com, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в июне составляет $22,34.

Brent

Brent

Скриншот

Барель WTI с поставкой в июне на торгах подорожал до $15,45 за баррель.

WTI

WTI

Скриншот

Отметим, что цены взлетели после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", – написал Трамп.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок нефти в среду, 22 апреля, снова находился под давлением из-за отсутствия спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья, однако несмотря на это цены на "черное золото" марки Brent выросли и приблизились к психологической отметке в $20 за баррель.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Теги
нефть Brent WTI
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