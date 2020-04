Цены на нефть взлетели из-за угроз Трампа

В четверг, 23 апреля, цены на нефть эталонных марок Brent и WTI выросли на 4-5%.

Согласно информации, предоставленной порталом Investing.com, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в июне составляет $22,34.

Барель WTI с поставкой в июне на торгах подорожал до $15,45 за баррель.

Отметим, что цены взлетели после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", – написал Трамп.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.