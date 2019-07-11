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Цены на нефть взлетели и побили новый рекорд

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 11 июля, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 67,04 доллара за баррель, что на 4,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 4,5% – до 60,52 доллара за баррель.

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Котировки сорта превысили отметку 60 долларов за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Цена российской нефти Urals выросла на 3,7% до 63,07 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

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По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном, сообщает "Интерфакс".

Цены на сырье также повысились на данных об объемах запасов топлива в Соединенных Штатах.

В частности, товарные запасы на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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