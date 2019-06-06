Цены на нефть выросли после стремительного обвала

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 июня, в ходе азиатских торгов выросли после обвала, который произошел днем ранее.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 60,83 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,5% – до 51,93 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,2% до $58,71 за барель.

Котировки Urals снизились Maanimo

Нефтяные рынки перешли на медвежью территорию, которая определяется 20-процентным падением цен по сравнению с пиками, достигнутыми в конце апреля, сообщает "Укринформ".

Однако, по словам экспертов, несмотря на сокращение поставок ОПЕК, многое будет зависеть от спроса.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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