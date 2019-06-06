ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Цены на нефть выросли после стремительного обвала

928Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 июня, в ходе азиатских торгов выросли после обвала, который произошел днем ранее.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 60,83 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,5% – до 51,93 доллара за баррель.

Новости
Украина назвала дату решения главной проблемы из-за грязной нефти Путина
Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,2% до $58,71 за барель.

Котировки Urals снизились

Котировки Urals снизились

Maanimo

Нефтяные рынки перешли на медвежью территорию, которая определяется 20-процентным падением цен по сравнению с пиками, достигнутыми в конце апреля, сообщает "Укринформ".

Однако, по словам экспертов, несмотря на сокращение поставок ОПЕК, многое будет зависеть от спроса.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
а барель сала почем7
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel