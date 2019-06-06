Цены на нефть выросли после стремительного обвала

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 6 июня, в ходе азиатских торгов выросли после обвала, который произошел днем ранее.
В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 60,83 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,5% – до 51,93 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals снизилась на 1,2% до $58,71 за барель.
Котировки Urals снизились
Maanimo
Нефтяные рынки перешли на медвежью территорию, которая определяется 20-процентным падением цен по сравнению с пиками, достигнутыми в конце апреля, сообщает "Укринформ".
Однако, по словам экспертов, несмотря на сокращение поставок ОПЕК, многое будет зависеть от спроса.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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