Цены на нефть выросли максимальными темпами за год

Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 4 января, выросла на $0,16 (0,29%) – до $56,11 за баррель.

Одновременно с этим фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,24 (0,51%) – до $47,33 за баррель, сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, цены на нефть растут пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами Организации стран – экспортеров нефти.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,5% (максимальные темпы с апреля), а WTI выросла в цене на 4,3% (самые высокие темпы с июня).

При этом нервозность на рынке сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – резюмировал сырьевой трейдер NH Investment & Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2018 года Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.