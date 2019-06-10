Цены на нефть выросли из-за России: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 июня, в ходе азиатских торгов выросли из-за заявлений о кооперации России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 63,48 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,44% – до 54,23 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,3% до $60,54 за барель

Котировки Urals выросли Maanimo

Нефть дорожает на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что Организация стран – экспортеров нефти готова продлить соглашение об ограничении добычи, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось до 789 единиц. Падение фиксируется по итогам четвертой из последних пяти недель.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться.

Министр выразил уверенность в том, что страны продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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