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Цены на нефть выросли из-за России: что произошло

8.7тЧитать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 июня, в ходе азиатских торгов выросли из-за заявлений о кооперации России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 63,48 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,44% – до 54,23 доллара за баррель.

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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,3% до $60,54 за барель

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Нефть дорожает на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что Организация стран – экспортеров нефти готова продлить соглашение об ограничении добычи, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось до 789 единиц. Падение фиксируется по итогам четвертой из последних пяти недель.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться.

Министр выразил уверенность в том, что страны продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Буй на лбу из за России не у кого не вырос??
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ященко Олег, Ты о чем ущербное?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Бабаев Бабай, ты пока-что единственный.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные..аля Гудкова..в заголовке добавьте еще страну...Саудовскую Аравию
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леня зе
леня зе
хто всравсь-нэвистка.так вона гусэй пасэ.та воно извитэля нэсэ.
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