Цены на нефть развернулись после обвала: сколько стоит она сейчас

Стоимость барреля нефти марки Brent утром во вторник, 10 марта, начала неспешно восстанавливаться, превысив отметку в $33.
Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Investing.com.
Нефть вновь дорожает
defence-line.org
Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 7,9%. Цена достигала $33,31 за баррель. Растет и стоимость нефти марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
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