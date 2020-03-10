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10 марта • обновлено в 10:40
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Цены на нефть развернулись после обвала: сколько стоит она сейчас

3.8т
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Стоимость барреля нефти марки Brent утром во вторник, 10 марта, начала неспешно восстанавливаться, превысив отметку в $33.

Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Investing.com.

Нефть вновь дорожает

Нефть вновь дорожает

defence-line.org

Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла на 7,9%. Цена достигала $33,31 за баррель. Растет и стоимость нефти марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,1% до отметки 33,03 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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