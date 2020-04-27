Цены на нефть сильно упали: стоимость WTI рухнула на 25%

В понедельник, 27 апреля, цены на нефть марок Brent и WTI обвалились от 7 до почти 25% из-за отсутствия спроса на рынке и переполненных хранилищ.

Согласно информации, предоставленной порталом Investing.com, нефть WTI подешевела на 24,62% до $12,77 за баррель. При этом цены на сорт Brent упали не так значительно – на 6,29% до $23,25 за баррель.

Как торговалась нефть утром

По состоянию на утро стоимость барреля нефти Brent с поставкой в июле составляет $23,8, подешевев на 4,07%.

Баррель WTI с поставкой в июне на торгах подешевел на 10,86% – до $15,1 за баррель.

Что происходит на рынке

Между тем Saudi Aramco (национальная нефтекомпания Саудовской Аравии) начала сокращать добычу, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg. О намерении досрочно начать выполнять соглашение, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

В США аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки из-за низких цен, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Производство нефти в мире составляет около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Хранилища нефти в мире уже заполнены на 65%, сказал агентству Bloomberg аналитик Kayrros Энтони Халф. По его оценке, из-за перепроизводства еженедельно в хранилища поступает 50 млн баррелей нефти, и такими темпами все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано в мире к июню.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.