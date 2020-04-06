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6 апреля • обновлено в 14:33
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/ Новости экономики

Цены на нефть в Украине рухнули почти на 40%

2.2т
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Обвал на мировом рынке нефти привел к тому, что фактическая цена реализации "черного золота" в Украине в марте снизилась на 39% – до 5,9 тыс. грн/т.

Соответствующую информация предоставила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Цены на нефть

Цены на нефть

"Фактическая цена реализации нефти и конденсата в Украине, которая используется для определения размера платы за пользование недрами, в марте 2020 года снизилась на 39% по сравнению с февралем, составив 5,91 тыс. грн за 1 тонну", - говорится в сообщении.

Отметим, что в январе этого года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила – 11,1 тыс. грн/тонну, в феврале – 9,6 тыс. грн/тонну.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На нефть рухнули, а на сколько поднимутся на ГСМ и почему вообще все ГСМ не делают в Украине, в которой хватает своих НПЗ? За импорт элэнергии из Беларуси истерика в СМИ который месяц, что дорогущие укр-ТЭС останавливаются, а что укр-НПЗ стоят и разрушаются - тишина и покой.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
так кастрюлям плакать или скакать?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Внаукраине Потриот, У них ментальный дисбаланс.
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Экономика

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