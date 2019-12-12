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12 декабря • обновлено в 09:53
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Цены на нефть в мире взлетели и пробили новую отметку

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,00 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,2% – до 58,88 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,1% до 55,00 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла

Цена нефти Urals выросла

Maanimo

Стоимость сырья подскочила на решении Федеральной резервной системы сохранить процентную ставку по кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75%, передает "Интерфакс".

В то же время участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

По сообщениям СМИ, Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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