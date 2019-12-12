Цены на нефть в мире взлетели и пробили новую отметку

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,00 доллара за баррель, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,2% – до 58,88 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,1% до 55,00 доллара за баррель.
Цена нефти Urals выросла
Maanimo
Стоимость сырья подскочила на решении Федеральной резервной системы сохранить процентную ставку по кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75%, передает "Интерфакс".
В то же время участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.
По сообщениям СМИ, Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 12 декабря, выросли в ходе азиатских торгов
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.
"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.
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