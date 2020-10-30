Цены на нефть в мире рекордно обвалились

Цены на нефть эталонных марок по итогам октября обвалились рекордно за последние полгода.

В частности, Brent подешевела на 7%, а WTI – более чем на 9%. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE Futures.

После обвала накануне стоимость фьючерсов Brent поднялась до 37,73 доллара за баррель, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,3% – до 36,33 доллара за баррель.

Цены падают на фоне новых ограничений из-за COVID-19. В частности, из-за роста количества случаев заражения локдаун объявили в Германии и Франции, а это сказывается на спросе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.

В России признали, что рост мировых цен на нефть до $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятен.