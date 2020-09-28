Цены на нефть упали во всем мире: озвучены причины

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 28 сентября, упали из-за неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 41,60 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цены на Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,9% – до 39,90 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,9%, а WTI - на 2,6%.

Цены на WTI ICE Futures

В частности, на стоимость сырья влияет тот факт, что Ливия увеличила добычу нефти почти втрое (до 250 тыс. баррелей в сутки) после снятия блокады с нефтяных месторождений, передает "Интерфакс".

Потенциал роста цен на нефть ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за роста заболеваемости COVID-19 и введения новых карантинных мер. Об этом заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые цены на нефть упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.