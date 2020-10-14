Цены на нефть упали во всем мире из-за коронавируса

Роман Груша Экономика 11:47, 14.10.2020 Обновлено: 12:00, 14.10.2020

Цены на нефть эталонных марок в среду, 14 октября, упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 42,23 доллара за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цены на Brent
ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,5% – до 39,98 доллара за баррель.

Цены на WTI
ICE Futures

По словам экспертов AxiCorp, рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках.

"Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности", – резюмировал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес, передает "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, потенциал роста цен на нефть ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за роста заболеваемости COVID-19 и введения новых карантинных мер.

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