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Цены на нефть упали на открытии торгов

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Во вторник, 2 июля, мировые цены на нефть начали снижение.

Как свидетельствуют данные торгов, августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,19%, составив $58,99 за баррель.

Цены на нефть упали на открытии торгов

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,05% — до $65,03 за баррель.

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Цены на нефть упали на открытии торгов

При этом цена на российскую нефть марки Urals снизилась на 2% - до $61,91 за баррель.

Цены на нефть упали на открытии торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Украине открыли два новых месторождения газа и нефти. В Харьковской области нашли нефтяное месторождение, где ресурсы, по предварительным оценкам, составляют около 130 тысяч тонн.

Новое газоконденсатное месторождение было открыто в Полтавской области. Ресурсная база составляет более 2,7 м3 природного газа.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
BrentWTIUralsнефть
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