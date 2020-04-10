Цены на нефть упали на фоне неудачных переговоров по ОПЕК+

Нефть подешевела по итогам четверга, 9 апреля, на фоне сорвавшихся из-за разногласий переговоров по ОПЕК+, сегодня торги не проводились.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на $1.36 (4,14%). Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $2,33 (9,29%) - до $22,76 за баррель, передает Investing.com.

Нефть

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу торги не проводятся по случаю Страстной пятницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики, теперь они продолжатся в пятницу, 10 апреля.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

Перед переговорами, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стало известно, что Россия выступает за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.

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