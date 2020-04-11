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11 апреля • обновлено в 05:27
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Цены на нефть упадут, несмотря на договоренности ОПЕК – аналитик

1.6т
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Альянс экспортеров нефти ОПЕК+ пойдет на беспрецедентное сокращение добычи, однако и это вряд ли поспособствует стабилизации цен на рынке.

Об этом написал аналитик немецкого издания Handelsblatt Якоб Блуме.

По его словам, страны намерены сократить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, начиная с мая и на два месяца. Это соответствует примерно 10% мирового предложения.

Цены на нефть

Цены на нефть

"Будет ли этого достаточно для стабилизации рынка нефти, неясно. Хотя ОПЕК+ еще никогда не сокращала производство нефти настолько масштабно, из-за борьбы с коронавирусом люди по всему миру находятся взаперти, авиасообщение по большей части прекратилось", - отметил Блуме.

Международное энергетическое агентство (IEA) во втором квартале ожидает падения спроса на нефть на 20 млн баррелей в сутки - то есть в два раза больше принятого сокращения добычи. Аналитики и компании, занимающиеся продажей нефти, и вовсе ожидают падения спроса на 30 млн баррелей в сутки и более.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики.

Между тем, в пятницу стало известно, что Мексика таки пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

Тем временем, президент России Владимир Путин считает, что необходимо провести дополнительные переговоры для стабилизации нефтяного рынка.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
экономика нефть
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С такими экспэрдами о к р а и н а далеко пойдет. Пару месяцев и писта, в смысле дефолт...)))
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Экономика

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