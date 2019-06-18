Цены на нефть снизились: эксперт объяснил причины

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 18 июня, в ходе азиатских торгов упали на фоне неопределенности относительно даты нового заседания ОПЕК.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 60,76 доллара за баррель, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,4% – до 51,74 доллара за баррель.

Котировки Brent снизились ICE Futures

Котировки WTI снизились ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 2,1% до 56,93 доллара за баррель.

Котировки Urals снизились Maanimo

"Нефтяной рынок испытывает давление из-за неспособности ОПЕК четко заявить о продлении ограничений на добычу", – заявил старший рыночный стратег Oanda Эд Мойя, передает "Интерфакс".

Накануне министр нефти Ирана Биджан Зангане сообщил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК, в ходе которого будет решаться дальнейшая судьба сделки об ограничении нефтедобычи.

Иран является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК. Просьба о переносе встречи с 25 июня на начало июля исходила от России.

Цены на нефть снизились​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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