Цены на нефть сделали резкий скачек

Нефть продолжила умеренно дорожать после резкого скачка котировок на прошлой неделе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.

К этому же времени августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы. За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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