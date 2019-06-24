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Цены на нефть сделали резкий скачек

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Нефть продолжила умеренно дорожать после резкого скачка котировок на прошлой неделе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.

Цены на нефть сделали резкий скачек
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К этому же времени августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы. За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

Цены на нефть сделали резкий скачек

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
BrentWTIнефть
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Автор, скачОк! Каких таких скачЕк?
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