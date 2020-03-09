Цены на нефть рухнули рекордно с 1991 года: как Россия сама обвалила рубль. Мнение экспертов

Обрушение цен на нефть, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года. Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал.

"Вне сомнений, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20-25 долларов за баррель", – сообщил доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов в комментарии НГС24.

"Ситуация близка к "идеальному шторму", когда много факторов могут сложиться не самым лучшим образом для страны. Это обесценивание рубля, рост инфляции, сокращение инвестиций, очередное падение доходов населения", – отметила старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева.

"Довыделывались. Конечно, будет отскок. Потом опять падение. А на каком уровне стабилизируется нефть – одному богу известно. Для США – это семечки. Самый крупный эмиссионный центр мира пережует любые проблемы. Их нефтяники залягут на дно, а ФРС заткнет их финансовые дыры", – заявил финансист Владимир Фролов.

"Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов в комментарии газете "Ведомости".

"В ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 рублей за доллар. Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок", – сообщил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent profinance

Курс рубля profinance

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