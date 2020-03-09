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9 марта • обновлено в 16:24
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Цены на нефть рухнули рекордно с 1991 года: как Россия сама обвалила рубль. Мнение экспертов

3.9т
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Обрушение цен на нефть, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года. Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал.

"Вне сомнений, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20-25 долларов за баррель", – сообщил доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов в комментарии НГС24.

"Ситуация близка к "идеальному шторму", когда много факторов могут сложиться не самым лучшим образом для страны. Это обесценивание рубля, рост инфляции, сокращение инвестиций, очередное падение доходов населения", – отметила старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева.

"Довыделывались. Конечно, будет отскок. Потом опять падение. А на каком уровне стабилизируется нефть – одному богу известно. Для США – это семечки. Самый крупный эмиссионный центр мира пережует любые проблемы. Их нефтяники залягут на дно, а ФРС заткнет их финансовые дыры", – заявил финансист Владимир Фролов.

"Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов в комментарии газете "Ведомости".

"В ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 рублей за доллар. Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок", – сообщил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал

Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Брызжущие слюнями и соплями от счастья paгули, через неделю я натычу вас рылами в ваши дeбильные посты!
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к сармат
к сармат
76% путенской нищеты будет не хватать денег даже на суррогаты.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
к сармат, тебе не стыдно писать бессмысленные тупые комментарии?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
к сармат, сказочник
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