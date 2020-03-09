Цены на нефть рухнули рекордно с 1991 года: как Россия сама обвалила рубль. Мнение экспертов

Обрушение цен на нефть, в понедельник, 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года. Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал.
"Вне сомнений, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20-25 долларов за баррель", – сообщил доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов в комментарии НГС24.
"Ситуация близка к "идеальному шторму", когда много факторов могут сложиться не самым лучшим образом для страны. Это обесценивание рубля, рост инфляции, сокращение инвестиций, очередное падение доходов населения", – отметила старший научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Ольга Валиева.
"Довыделывались. Конечно, будет отскок. Потом опять падение. А на каком уровне стабилизируется нефть – одному богу известно. Для США – это семечки. Самый крупный эмиссионный центр мира пережует любые проблемы. Их нефтяники залягут на дно, а ФРС заткнет их финансовые дыры", – заявил финансист Владимир Фролов.
"Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов в комментарии газете "Ведомости".
"В ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 рублей за доллар. Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов – возврат к целевым 4% на конец 2020 стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов и т. д. При таких ценах уже в апреле придется продавать валюту в рынок", – сообщил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Российские эксперты отмечают, что из-за такой ситуации с сырьем рубль продолжит обвал
После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.
Цены на нефть Brent
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Курс рубля
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
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