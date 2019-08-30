Цены на нефть рухнули из-за торговой войны Трампа

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 30 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,80 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,9% – до 56,24 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,6% до 56,59 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

В то же время эксперты отмечают, что еще больший обвал сырья предотвратили слова официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин США, сообщает "Интерфакс".

До этого Пекин не оставлял без ответа шаги американского президента Дональда Трампа, вводившего новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии.

"Стремление Китая избежать дальнейшей эскалации конфликта, было позитивно воспринято трейдерами, опасающимися, что разгорающаяся торговая война приведет к существенному усилению глобального экономического подъема и, соответственно, спроса на нефть", – резюмировали эксперты.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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