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Цены на нефть резко выросли и достигли нового максимума

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 12 июля, выросли в ходе азиатских торгов и достигли шестинедельного максимума.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 67,01 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,7% – до 60,64 доллара за баррель.

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Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,4% до 63,24 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

По данным Reuters, стоимость сырья подскочила из-за сокращения добычи в Мексиканском заливе и обострения напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, работающие в заливе нефтяные компании сократили добычу нефти на 53% (или на 1 млн баррелей в сутки) из-за тропического шторма Барри.

Кроме того, запасы нефти в США сократились больше, чем ожидалось.

Цены на нефть выросли​​​​​

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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