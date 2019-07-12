Цены на нефть резко выросли и достигли нового максимума

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 12 июля, выросли в ходе азиатских торгов и достигли шестинедельного максимума.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 67,01 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,7% – до 60,64 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 0,4% до 63,24 доллара за баррель.
Котировки Urals упали
Maanimo
По данным Reuters, стоимость сырья подскочила из-за сокращения добычи в Мексиканском заливе и обострения напряженности на Ближнем Востоке.
В частности, работающие в заливе нефтяные компании сократили добычу нефти на 53% (или на 1 млн баррелей в сутки) из-за тропического шторма Барри.
Кроме того, запасы нефти в США сократились больше, чем ожидалось.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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