Цены на нефть резко изменились: какая ситуация на рынке

Цены на нефть несколько дней подряд снижаются после подъема по итогам предыдущей сессии.

Судя по данным лондонской биржи ICE Futures, цена августовских фьючерсов на Brent составила $61,56 за баррель, что на 0,66% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,97 за баррель, поднявшись на $0,69 (1,13%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,54 - до $52,94 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,23 (0,43%) - до $53,48 за баррель.

Новости Цена на нефть пробила новую низкую отметку

При этом цена российской нефти Urals повысилась на 0,84% до $59,61 за барель.

"Цены на нефть существенно снизились за последние несколько сессий, и во вторник трейдеры воспользовались возможностью купить подешевевшую нефть", - отмечает аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатзигианнис, передает "Интерфакс".

"Поддержку рынку также оказал подъем фондовых индексов, обусловленный ожиданиями снижения ставки Федрезервом", - добавил он.

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, давление на рынок оказало решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем. В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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