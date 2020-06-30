Цены на нефть развернулись на 180 градусов: сколько стоит Brent и WTI

Цены на нефть перешли к снижению после длительного роста накануне. Brent с поставкой в августе снизилась на 0,57% до $41,47 за баррель, а WTI подешевела на 0,75% до $39,40 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures. Отмечается, что инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Цены на нефть ICE Futures

Цены на нефть ICE Futures

Давление на рынок оказывают тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 29 июня, начали восстанавливаться после падения накануне.