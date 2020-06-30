Цены на нефть развернулись на 180 градусов: сколько стоит Brent и WTI
Цены на нефть перешли к снижению после длительного роста накануне. Brent с поставкой в августе снизилась на 0,57% до $41,47 за баррель, а WTI подешевела на 0,75% до $39,40 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures. Отмечается, что инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.
Давление на рынок оказывают тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.
Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.
Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 29 июня, начали восстанавливаться после падения накануне.