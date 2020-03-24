Нефть резко подорожала на фоне падения курса доллара

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на вторник, 24 марта, перешли к росту, и сейчас нефть торгуется на отметке около $28 за баррель на фоне политики ФРС США по укреплению курса доллара.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Так, согласно приведенной информации, в данный момент средняя цена нефти Brent выросла на 3,77% до уровня $28,05 за баррель.

В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $24,48 – на 4,79%.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС. Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет", - объяснил аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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