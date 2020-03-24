Нефть резко подорожала на фоне падения курса доллара

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на вторник, 24 марта, перешли к росту, и сейчас нефть торгуется на отметке около $28 за баррель на фоне политики ФРС США по укреплению курса доллара.
Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.
Так, согласно приведенной информации, в данный момент средняя цена нефти Brent выросла на 3,77% до уровня $28,05 за баррель.
В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $24,48 – на 4,79%.
"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС. Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет", - объяснил аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
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